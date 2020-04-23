Библиотеку на родине Циолковского отремонтируют и обновят

Библиотеку села Ижевское, где родился К. Э. Циолковский, отремонтируют. Об этом во время личного приёма граждан губернатором Николаем Любимовым сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.
С просьбой привести в порядок сельскую библиотеку к губернатору обратилась заместитель директора Ижевской школы им. К.Э. Циолковского Ирина Анисина. Приём прошёл в режиме ВКС.
По словам Попова, в рамках нацпроекта «Культура» библиотеке выделили 5 миллионов рублей. На эти деньги сделают ремонт, обновят компьютерное оборудование, мебель, поставят современные стеллажи и терминалы.
Завершить ремонт планируют до 2 октября.
– Эта библиотека – хороший культурный центр для Ижевского и близлежащих населённых пунктов, – отметил Николай Любимов. – Надеюсь, что всё запланированное пройдёт достаточно успешно и в срок.
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