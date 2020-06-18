Безработица в Рязанской области увеличилась почти в три раза

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Из-за пандемии коронавируса в Рязанской области безработица увеличилась почти в три раза. Об этом во время интервью рязанским телеканалам сообщил губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, впервые число соискателей в Рязанской области превысило число вакансий. Вакансий сейчас около 9 тысяч, безработных в районе 14 тысяч.

Николай Любимов также рассказал, что в Рязани оказывают поддержку людям, потерявшим работу. Они получают выплаты, также, несмотря на сложные условия, людей переучивают на новые специальности.