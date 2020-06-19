Банк России выпустит монету, посвященную врачам

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Банк России принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам. Монета из медно-никелевого сплава выйдет уже в этом году. Ее номинал — 25 рублей, тираж составит до 5 млн штук. В настоящее время идет работа над эскизом монеты.

В рязанском отделении Банка России напомнили, что ранее на памятных монетах уже появлялись врачи – как известные личности, так и безымянные. Так, в 2010 году к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. была выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля. На ней можно увидеть санитарку, делающую перевязку раненому воину в поле.

В том же 2010 году к 200-летию основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова вышла монета с его портретом и изображением сестры милосердия и раненого в палатке полевого госпиталя. А в 1999 году вспоминали уроженца Рязанской области, физиолога, первого русского Нобелевского лауреата Ивана Павлова. Было выпушено две различные серебряные монеты, каждая номиналом 2 рубля и тиражом 15 тыс. экземпляров.