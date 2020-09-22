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Автослесарь из Рязани выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

7info

Автослесарь из Рязани Вепхия Арешидзе выиграл 600 тыс. рублей в 259-м тираже «Золотой подковы». Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы лотереи.

Принимать участие в розыгрышах Арешидзе начал пять лет назад по примеру брата. Он старается покупать билеты еженедельно и с интересом следит за тиражом по телевизору.

По словам победителя, очередную передачу он смотрел на работе. 

– Когда зачеркнул последнее число в билете, я подскочил, – рассказал Вепхия. – Хотелось закричать, но я сдержал свои эмоции. 

О своей победе рязанец рассказал всем знакомым. Теперь его коллеги тоже покупают билеты и вместе с ним следят за розыгрышами.

Отметим, что Арешидзе родом из Грузии. Работает в автомастерской в Рязани. Любит рыбалку, готовит для семьи национальные блюда. Выигранные деньги он решил подарить детям.

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