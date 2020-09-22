Автослесарь из Рязани выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Автослесарь из Рязани Вепхия Арешидзе выиграл 600 тыс. рублей в 259-м тираже «Золотой подковы». Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы лотереи.
Принимать участие в розыгрышах Арешидзе начал пять лет назад по примеру брата. Он старается покупать билеты еженедельно и с интересом следит за тиражом по телевизору.
По словам победителя, очередную передачу он смотрел на работе.
О своей победе рязанец рассказал всем знакомым. Теперь его коллеги тоже покупают билеты и вместе с ним следят за розыгрышами.
Отметим, что Арешидзе родом из Грузии. Работает в автомастерской в Рязани. Любит рыбалку, готовит для семьи национальные блюда. Выигранные деньги он решил подарить детям.