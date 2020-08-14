Автопарк Почты России в Рязанской области пополнили восемь новых фургонов

Автопарк УФПС Рязанской области получил восемь фургонов LADA Largus. В ближайшее время автомобили будут оформлены в ГИБДД и запущены на почтовые маршруты.

Автомобили пополнят автопарк курьерской службы Почты России, а также будут направлены на маршруты по выемке писем и оказанию услуг по доставке и забору корреспонденции.

Грузовые фургоны модели LADA Largus окрашены в фирменный для Почты России ярко-синий цвет и оснащены необходимым оборудованием.

Замена автопарка позволяет сокращать контрольные сроки доставки почтовых отправлений, снижать расходы на горюче-смазочные материалы, техобслуживание и ремонт транспорта, а также повышать безопасность перевозок и создавать комфортные условия труда для водителей.

До конца 2020 года ожидается поступление ещё 11 почтовых автомобилей различных модификаций.