Автомобиль сбил велосипедиста в центре Рязани

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На улице Есенина в Рязани автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось во вторник, 16 июня, в 09.10 у дома №34 на улице Есенина. 44-летний житель Рязани, выезжая на автомобиле «Ауди А4» с прилегающей территории, сбил 20-летнего парня на велосипеде.

В ДТП велосипедист получил лёгкие телесные повреждения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.