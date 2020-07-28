«Август» приглашает к сотрудничеству рязанских сельхозпроизводителей

23-24 июля в Рязанской области на базе СПК «Вышгородский» прошел крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий в сельскохозяйственной отрасли региона. За это время участие в мероприятие приняли 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян различных сельхозкультур.

Комплексные решения защиты всех культур, которые возделываются в Рязанской области, представила компания «Август» — крупнейший российский производитель и поставщик химических средств защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов.

В этом году «Август» отмечает свое 30-летие. Компания предлагает аграриям более 110 наименований самых разных препаратов: протравителей семян, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, десикантов, адъювантов. Такой широкий ассортимент позволяет обеспечивать комплексную защиту посевов сельхозкультур. Препараты поставляются через собственную сбытовую сеть из 60 представительств в важнейших аграрных регионах России, а также через дистрибьюторов.

Продукция реализуется так же в Беларуси, Казахстане, Молдове, на рынках стран Латинской и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока.

Ещё одним неоспоримым преимуществом «Августа» является технологическое сопровождение, которое компания обеспечивает всем своим клиентам.

Собственный научно-исследовательский центр позволяет специалистам фирмы «Август» подбирать наиболее эффективные действующие вещества пестицидов и формировать их комбинации для разработки оригинальных высокотехнологичных препаратов. Более сотни новых рецептур для применения в сельском хозяйстве и личных подсобных хозяйствах свидетельствует о богатейшем опыте компании и её высоком потенциале.

«Август» вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства, разрабатывает и успешно внедряет собственные рецептуры и комплексные решения, и не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайших планах – строительство крупного научного центра в подмосковном наукограде Черноголовка и запуск совместного предприятия по синтезу действующих веществ «Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd.» в Китае.

В Рязанской области самая большая доля продаж средств защиты растений принадлежит именно «Августу», где представительство фирмы работает с 2002 года. Располагается оно в посёлке Старожилово. За это время было налажено успешное сотрудничество с хозяйствами области. Более 20 хозяйств Рязанского, Захаровского, Александро-Невского, Старожиловского, Сараевского и других районов сотрудничают с компанией «Август» на протяжении 18 и более лет.

«В 2020 году в Рязанской области начали активно внедрять программу Scy Scout. В холдинге «Провиант» её применяем на зерновых культурах и яровом рапсе на площади 15 тыс. га» — об этом корреспонденту РИА «7 новостей» рассказал менеджер по ключевым клиентам представительства «Августа» в Старожилово Олег Купчак. «Система мониторинга полей, позволяет отслеживать состояние растений на основании достоверных данных космических снимков. А это существенно экономит время на принятие агрономических решений. В планах расширение сопровождаемых культур и общий площади до 50 тыс.га».

На выставке основными темами для обсуждений были десикация зерновых и рапса, проблемы полёгших зерновых и связанных с этим сложностей в уборке.

В арсенале «Августа» есть все необходимые средства для обеспечения ускоренного и равномерного созревания семян: Суховей , Торнадо 500 и Торнадо 540.

Особый интерес у потенциальных потребителей СЗР вызвали новинки компании: фунгициды Балий и Тирада (второй также является протравителем семян), инсектицидно-фунгицидный протравитель семян Хет-Трик, гербициды Балерина Супер и Балерина Форте и другие.