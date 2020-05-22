Аркадий Фомин: Воспитание уважительного отношения к языку способствует духовному возрождению общества

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с днём славянской культуры и письменности. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем славянской культуры и письменности!

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки. Этот праздник напоминает нам о духовном единстве славянских народов, неразрывности нашей общей истории и культуры.

По доброй традиции, в регионе в этот день проходят просветительские мероприятия, фестивали, выставки, спектакли, творческие встречи. Масштабность торжеств говорит о том, что всё больше людей приходит к осознанию важности православной веры, укрепления нравственных ценностей, сотрудничества и взаимопонимания. И в этом году празднование состоится, правда, в несколько необычном онлайн-формате.

Уверен, что приобщение молодёжи к родной культуре, воспитание уважительного отношения к языку, сохранение христианских традиций способствует духовному возрождению общества, объединению россиян, миру и согласию между народами, независимо от национальной принадлежности, религиозных убеждений и политических предпочтений.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»