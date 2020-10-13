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Аркадий Фомин вновь стал председателем Рязанской Облдумы

Елена Лобанова

Аркадия Фомина вновь избрали председателем Рязанской областной Думы. За кандидатуру Фомина проголосовало большинство депутатов XII созыва регионального парламента.

За Фомина проголосовали 32 человека. Также на должность руководителя Облдумы претендовали Григорий Парсентьев («За праду») и Никита Усачёв (ЛДПР). За них проголосовали 2 и 3 депутата соответственно.

— Для меня сегодня волнительный день. Я благодарен вам за оказанное доверие. В нашем парламенте впервые представлены 7 партий. Все мы разные и с разными позициями. Я уверен, что в этом зале еще не раз будут жаркие дискуссии. Моя главная задача в том, чтобы голос каждого депутата в этом зале был слышен, чтобы каждый мог высказать свою позицию и защищать ее, — сказал Фомин.

Напомним, Аркадий Фомин является Председателем Рязанской областной Думы с 2010 года. Кроме того, он занимает должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

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