Аркадий Фомин вновь стал председателем Рязанской Облдумы

Аркадия Фомина вновь избрали председателем Рязанской областной Думы. За кандидатуру Фомина проголосовало большинство депутатов XII созыва регионального парламента.
За Фомина проголосовали 32 человека. Также на должность руководителя Облдумы претендовали Григорий Парсентьев («За праду») и Никита Усачёв (ЛДПР). За них проголосовали 2 и 3 депутата соответственно.
Напомним, Аркадий Фомин является Председателем Рязанской областной Думы с 2010 года. Кроме того, он занимает должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».