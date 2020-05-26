Аркадий Фомин: сфере предпринимательства трудятся самые инициативные, целеустремленные люди

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления.
Уважаемые предприниматели, работники малых и средних предприятий!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Во все времена бизнес является важным фактором динамичного развития экономики региона. В этой сфере трудятся самые активные, инициативные, целеустремленные люди, готовые добиваться высоких результатов, воплощать перспективные проекты. Создание новых производств и рабочих мест, наполнение бюджета, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, благотворительная деятельность – все это ваш неоценимый вклад в укрепление Рязанской области.
Одним из приоритетов работы регионального парламента является совершенствование законодательства по созданию максимально благоприятной и комфортной среды для роста предпринимательской активности, повышения качества государственного регулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Нам предстоит еще многое сделать по устранению административных барьеров, улучшению инвестиционного климата, расширению форм поддержки бизнеса.
Желаю вам здоровья, процветания, стойкости и терпения для воплощения своих замыслов! Пусть ваших семьях всегда царят мир и благополучие!
А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»
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