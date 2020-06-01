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Аркадий Фомин: Сделать детство безопасным, насыщенным позитивными событиями – общая задача всех взрослых

Вера Бочкова
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днём защиты детей. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Детство – самая счастливая пора в жизни каждого, полная радости, надежд и мечтаний. Сделать его безопасным, насыщенным позитивными событиями, яркими эмоциями и впечатлениями – общая задача всех взрослых. Именно мы несем серьезную ответственность за юное поколение, от которого во многом зависит будущее родного края и всей страны. В наших силах сделать всё возможное, чтобы обеспечить условия для гармоничного развития детей, создать атмосферу любви, добра, заботы и благополучия.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. В нашем регионе реализуются федеральные и региональные меры поддержки материнства, многодетных семей, совершенствуется медицинская помощь, строятся новые детские сады и школы, физкультурно-спортивные комплексы, учреждения культуры, функционируют оздоровительные лагеря и санатории.

С гордостью могу отметить, что в Рязанском крае много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, которые, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют область на всероссийском и международном уровне.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам, наставникам, всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения, помогает реализовать способности, найти свой путь в жизни.

Отдельные слова благодарности людям, которые подарили настоящую семью приёмным детям.

В этом замечательный день желаю всем добрых отношений, мира, согласия и здоровья! Пусть счастливые глаза наших детей будут самой ценной наградой!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»

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