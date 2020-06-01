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Аркадий Фомин рассказал Дмитрию Медведеву об итогах электронного голосования

7info 2
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31 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание с региональными отделениями партии, посвященное завершению электронного предварительного голосования партии. В ходе мероприятия были озвучены первые итоги голосования, которое в этом году полностью прошло в режиме онлайн. В течение недели с 25 по 31 мая включительно жители регионов, в которых проходят избирательные кампании разного уровня, голосовали за участников праймериз.

Как отметил в своем докладе секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, Рязанская область вошла в число лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов и количеству проголосовавших избирателей.

«Вся работа регионального отделения из-за пандемии коронавируса была переформатирована. В «Единой России» появились новые лица, которые и стали участниками предварительного голосования», – рассказал он.

По словам Аркадия Фомина, конечно, были определенные сложности. Так, особенно тяжело онлайн-формат воспринимался представителями старшего поколения.

«Здесь помогла активная работа через социальные сети и мессенджеры. Работали и партийные волонтеры, которые обучали пожилых людей основам компьютерной грамотности», – продолжил лидер рязанских единороссов.

Секретарь регионального отделения обратил внимание Дмитрия Медведева, что онлайн-формат позволил решить новые задачи, искать нестандартные подходы, привлечь новых людей в партию и действительно определить лидеров, которых выдвинем кандидатами от «Единой России» на выборы депутатов законодательного собрания.

«Мы вместе справились с поставленной задачей проведения электронного голосования и справились успешно. Это наше преимущество перед другими политическими партиями и объединениями», – подчеркнул лидер рязанских единороссов в завершение своего доклада.

Дмитрий Медведев поблагодарил Аркадия Фомина за выстроенную рязанским региональным отделением «Единой России» работу и достигнутые результаты по проведению партийной процедуры.

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