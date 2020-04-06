Аркадий Фомин привез ей необходимые медицинские средства и продукты.

Ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Борисовне Артемовой лидер рязанских единороссов передал продуктовый набор. Она тоже живет одна, но на отсутствие заботы и внимания не жалуется. К ней наведываются соседи, племянница Ольга, посещают врачи, которые проводят обследование.

Екатерина Борисовна рассказала секретарю регионального отделения партии о своей жизни и трудовой деятельности, вспомнила тяготы войны и тяжелое послевоенное время.

«Получаю в каждый день рождения ваши телеграммы, подарки. Спасибо большое, здоровья вам и сил в вашем нелегком труде», — поблагодарила ветеран Аркадия Фомина за поддержку.

Напомним, что волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса открыт на базе региональной общественной приемной партии. В его работе участвуют волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России».

Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

Телефон горячей линии — 8-800-222-65-63.