На главную Коронавирус

Аркадий Фомин привез ей необходимые медицинские средства и продукты.

Ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Борисовне Артемовой лидер рязанских единороссов передал продуктовый набор. Она тоже живет одна, но на отсутствие заботы и внимания не жалуется. К ней наведываются соседи, племянница Ольга, посещают врачи, которые проводят обследование.

Екатерина Борисовна рассказала секретарю регионального отделения партии о своей жизни и трудовой деятельности, вспомнила тяготы войны и тяжелое послевоенное время.

«Получаю в каждый день рождения ваши телеграммы, подарки. Спасибо большое, здоровья вам и сил в вашем нелегком труде», — поблагодарила ветеран Аркадия Фомина за поддержку.

Напомним, что волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса открыт на базе региональной общественной приемной партии. В его работе участвуют волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России».

Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

Телефон горячей линии — 8-800-222-65-63.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Нашёлся хозяин собаки, которую пытались сжечь заживо под Рязанью

Новости Рязани
Нашёлся хозяин собаки, которую обнаружили едва живой рядом со свалкой под Рязанью. Об этом сообщается в группе Службы по контролю за безнадзорными...
Узнать больше

Рязанцы могут взять почтовую ячейку в аренду в мобильном приложении

Новости Рязани
Забронировать абонементную ячейку в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем без очереди теперь можно удаленно...
Узнать больше

Аркадий Фомин привез ей необходимые медицинские средства и продукты.

Коронавирус
Ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Борисовне Артемовой лидер рязанских единороссов передал продуктовый набор. Она тоже живет одна, но на отсутствие заботы и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения COVID-19. Об этом утром в понедельник, 6 апреля, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Новая сводка распространения COVID-2019 в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 08.30 понедельника, 6 апреля, коронавирус в Рязанской области официально подтверждён у 12 человек. Анализы ещё 22 пациентов направлены в...
Узнать больше

Игорь Мурог высказал готовность помочь пожилым людям, находящимся в самоизоляции

Видео
В воскресенье, 5 апреля, депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского Политеха Игорь Мурог посетил колл-центр для поддержки и координирования помощи пожилым людям...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Нашёлся хозяин собаки, которую пытались сжечь заживо под Рязанью

Рязанцы могут взять почтовую ячейку в аренду в мобильном приложении

Росгосцирк покажет тренировки, репетиции и кормление животных