Аркадий Фомин присоединился к волонтёрскому движению

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин присоединился к волонтерскому движению, приняв участие в работе Штаба помощи пожилым (старше 60 лет) и маломобильным людям в рамках всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ . Об этом сообщает сайт облдумы.

Штаб начал работу с 20 марта, за это время обработано около 300 заявок. В основном жители просят оказать помощь в доставке товаров первой необходимости. Так, жительница Шиловского района Лидия Старостина попросила помочь с продуктами и лекарствами. На дом к ней приехал Аркадий Фомин, который привез все, что заказала пожилая женщина. Также парламентарий передал продуктовый набор ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Артемовой.

– В эти непростые дни нужно оказывать посильную помощь тем, кому это особенно необходимо. Наиболее уязвимы люди старшего поколения, которым сложно самостоятельно позаботиться о себе. Волонтером может стать каждый, – отметил Фомин.