Аркадий Фомин поздравил детей в Шиловском реабилитационном центре

Председатель областной Думы Аркадий Фомин в понедельник, 1 июня, посетил ГКУ РО «Шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, пообщаться с ребятами в День защиты детей лично возможности не было. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.
Парламентарий передал находящимся в Центре детям подарки: наборы для творчества.
⠀– Каждый ребёнок нуждается в заботе, но особенное внимание требуется ребятам, оставшимся в этот день без семейного тепла и уюта. Надеюсь, дождливый первый летний день не повлиял на настроение. Всех ребят поздравляю с праздником и желаю здоровья, радости, тёплого лета и позитивного настроения, – отметил Аркадий Фомин. – Надеюсь, что подарки понравятся.
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