Аркадий Фомин обсудил с жителями посёлка Шилово ремонт дороги

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в воскресенье, 17 мая, встретился с жителями улицы Мичуринской районного поселка Шилово и обсудил предстоящий ремонт дороги. Об этом сообщает сайт облдумы.
С просьбой обеспечить безопасность дорожного движения на улице, где расположен детский сад №4, обращались жители улицы и родители, которые водят своих детей в данное дошкольное учреждение.
Как сообщил Фомин, в настоящее время готовится аукционная документация, затем пройдут торги на электронной площадке, а работы начнутся в конце июня. Председатель облдумы сообщил, что планирует контролировать все этапы ремонта вместе с жителями.
По плану на улице Мичуринской предполагается расширение до 3,5 метров дорожного полотна и устройство тротуаров. В районе входа на территорию детского сада будет обустроен парковочный карман. Также для обеспечения безопасности дорожного движения запланированы установка элемента принудительного снижения скорости «искусственная неровность», пешеходный переход и предупреждающие дорожные знаки. Кроме того, как рассказал депутат, движение по улице планируется сделать односторонним.
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