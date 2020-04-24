Аркадий Фомин: Налоговые льготы необходимы и для поддержки самозанятых граждан

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Вера Бочкова

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В числе основных направлений работы по подготовке второго пакета мер поддержки рязанского бизнеса  — поддержка розничной торговли непродовольственными товарами, самозанятых и инвесторов. Об этом сообщает сайт Рязанской облдумы.

– В ходе заседания оперативного штаба 23 апреля губернатор обозначил ряд поручений, направленных на поддержку экономики, людей, потерявших работу, лишившихся средств к существованию. Поэтому задача депутатов облдумы, как можно скорее совместно с правительством разработать и принять законы, которые позволят реализовать второй пакет мер поддержки, – отметил председатель облдумы Аркадий Фомин. – Обсуждая с представителями бизнеса проблемы, которые сейчас есть во всех сферах, мы услышали четкий запрос на расширение перечня наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Это розничная торговля непродовольственными товарами. В этой сфере трудится очень большое количество людей. Важно сохранить и рабочие места, и сами субъекты малого бизнеса. Налоговые послабления необходимы и для поддержки самозанятых граждан, дополнительные преференции – для инвесторов. Предпринимателям сейчас катастрофически не хватает средств, поэтому отсрочка налогов, возможность получить целевой займ – это те меры, которых от нас ждут. Все это позволит малому и среднему бизнесу как можно скорее «встать на ноги», продолжать развиваться.

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