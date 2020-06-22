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Аркадий Фомин наградил медиков Шиловского и Ермишинского районов

Вера Бочкова
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в пятницу, 19 июня, посетил медучреждения в Шилове и Ермиши, где принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню медицинского работника. Об этом сообщает сайт регионального парламента.

– С приходом пандемии нагрузка на вас многократно возросла, но вы блестяще справляетесь со всеми трудностями. Все мы по-новому почувствовали, как значима работа врачей, медсестер, фельдшеров, младшего персонала больниц, поликлиник, служб скорой помощи. Для нас вы – пример стойкости, мужества и выдержки. Забыв про личные интересы, вы исполняете свой долг, спасаете человеческие жизни. Огромное спасибо вам за это и за все, что вы делаете для людей. За терпение, мужество, за золотые руки, чуткие сердца, – поблагодарил представителей медицинского сообщества Аркадий Фомин.

Он акцентировал внимание на том, что здравоохранение – одна из главных сфер, которая затрагивает интересы каждого человека и поэтому необходимо, чтобы медицина у нас была качественной.

– У нас реализуются национальные проекты, в рамках которых решаются поставленные президентом задачи, строятся новые учреждения, приобретается современное оборудование, укрепляется материально-техническая база больниц, – рассказал он. – Серьезное внимание уделяется межрайонным центрам, активно развиваются ФАПы, поликлинические отделения районных больниц. Сама жизнь показала, насколько важно первичное звено в системе оказания медпомощи людям. Вопросы дальнейшего ремонта и оснащения больниц, пополнения учреждений молодыми кадрами, улучшения качества и доступности медпомощи являются приоритетными для депутатов областной Думы.

Аркадий Фомин поздравил всех с праздником и вручил медработникам районов награды Рязанской областной Думы.

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