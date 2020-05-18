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Аркадий Фомин: музеи являются гордостью нашего края

Вера Бочкова
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников музеев с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые музейные работники!

Примите самые теплые поздравления с Международным днем музеев!

Современные музеи – это не только живая память, но и поистине центры культурной жизни, важнейший инструмент развития исторических знаний, сохранения богатейшего наследия, самобытных традиций, народного творчества России.

Рязанские музеи известны далеко за пределами региона, являются гордостью нашего края. Вы открываете неизвестные страницы истории малой родины, формируете уважительное отношение к прошлому, способствуете духовно-нравственному воспитанию молодежи, вносите весомый вклад в повышение туристической привлекательности области. Благодаря вашей деятельности миллионы людей имеют возможность ознакомиться с уникальными произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и другими памятниками истории и культуры. Даже в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией вы продолжаете активно работать, внедряя новые онлайн-формы взаимодействия с посетителями. В преддверии 75-летия Великой Победы в музейных комплексах региона были организованы многообразные выставки, виртуальные экскурсии, реализованы акции, проекты.

Спасибо вам за талант и творчество, целеустремленность и энтузиазм!

Желаю всем вдохновения, новых творческих побед и успехов во благо российской культуры!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

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