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Аркадий Фомин: крепкие счастливые семьи — основа государства

Вера Бочкова
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днём семьи, любви и верности. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые рязанцы!

От имени депутатов и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

В Рязанской области и во всей стране этот светлый праздник стал доброй традицией, укрепляющей семейные ценности. История жизни святых Петра и Февронии, покровителей брака и благочестия, служит нам примером преданности друг другу и нерушимости семейный уз.

Крепкие счастливые семьи – основа сильного государства, надежная опора как для отдельного человека, так и для всего общества в целом. Именно семья является связующим звеном между разными поколениями, дает детям целостное восприятие мира, прививает любовь к труду, воспитывает чувство гражданственности и патриотизма.

Приоритетные задачи всех уровней власти – совершенствование семейного законодательства, поддержка материнства и детства, молодых и многодетных семей. В регионе многое делается для улучшения демографической ситуации: происходят качественные изменения в образовании и здравоохранении, строятся детские сады, школы, спортивные комплексы, увеличивается размер социальных пособий и выплат. Новые возможности для укрепления института семьи дает реализация национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

В этот день особые слова признательности людям, которые подарили настоящую семью приёмным детям.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, любви и теплоты домашнего очага! Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие, берегите друг друга и будьте счастливы!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы

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