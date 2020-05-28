Аркадий Фомин: «Электронное голосование − возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов, не выходя из дома»

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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин принял участие в электронном предварительном голосовании. Он проголосовал на сайте pg.er.ru, находясь на своем рабочем месте.

«Единая Россия» становится цифровой партией. Электронное голосование на праймериз – возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатах, не выходя из дома. Удобство нового формата проведения партийной процедуры оценили избиратели всех возрастов», − считает лидер рязанских единороссов.

Аркадий Фомин отметил, что в первый же день праймериз, несмотря на нестабильную работу сайта, Рязанская область вошла в число лидеров по количеству проголосовавших.

«На данный момент – это свыше 30 тысяч человек. Также наш регион в лидерах по количеству кандидатов, решивших попробовать свои силы на выборах депутатов областной Думы. Всего более трехсот. В среднем конкурс составляет 8 человек на место», − сказал секретарь регионального отделения партии.

Он также напомнил, что голосование завершится в 20.00 31 мая, а 2 июня можно будет подвести итоги и узнать, кто из кандидатов получил большую поддержку жителей.