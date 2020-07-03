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Аркадий Фомин: деятельность ГИБДД является залогом безопасности для каждого водителя и пешехода

Екатерина Приведенцева
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

В структуре правоохранительных органов ГИБДД является важным подразделением, выполняющим комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах, профилактике дорожно-транспортных происшествий. От эффективности вашей работы напрямую зависит жизнь и здоровье людей, снижение аварийности, бесперебойное транспортное сообщение.

С каждым годом возрастает уровень автомобилизации граждан, в связи с этим нагрузка на вас значительно увеличивается, однако благодаря высокому профессионализму, оперативности и слаженности действий вы ответственно несете службу, защищая права и интересы всех участников дорожного движения.

Сегодня в Госавтоинспекции активно внедряются новейшие технологии фиксации нарушений, информирования обстановки на трассах, совершенствуется организация пешеходных зон, ужесточаются требования к работе общественного транспорта и перевозке детей, развивается система помощи на дорогах.

Пусть ваша деятельность и впредь является залогом безопасности для каждого водителя и пешехода. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы

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