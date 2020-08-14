Пятница, 14 августа, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Архитектура современных новостроек

7info

Что для вас идеальное жилье? Расположение, инфраструктура, дизайн интерьера?

Все эти факторы, безусловно, являются составляющими образа любимого дома. Однако не менее важный аспект –  это внешняя оболочка, архитектурный дизайн. Вы будете ещё с большим удовольствием возвращаться домой, прогуливаться по двору, любоваться видом, если ваш дом –  хорошо спроектированное, инновационное, красивое здание, отвечающее современным тенденциям и технологиям.

Одним из основных направлений текущего времени, является слияние внешнего и внутреннего пространств жилых комплексов, гармония с окружением.

Реклама
‡агрузка...

Например, если вы рассматриваете квартиру в центре, посреди занятой городской среды с большим количеством сооружений из бетона, стекла и стали, то жилой дизайн с применением элементов природного мира –  дерева, натуральных материалов, с разнообразием зеленых насаждений, поможет расслабиться и восстановить баланс.

Архитекторы совместно с компаниями застройщиками учитывают подобные особенности и продумывают архитектуру проекта, чтобы соответствовать текущим требованиям покупателя и современным трендам.

В дизайн комплексов включаются элементы сложного ландшафтного озеленения, собственные мини парковые зоны, велодорожки, спортплощадки и зоны отдыха. Таким образом жилая архитектура плавно сливается с окружающей средой, создавая приятную естественность.

По современным стандартам, все дома повышенной комфортности должны включать в себя угловые секции, а этажность варьироваться от 6 до 17, предусматривается возможность внутренней перепланировки, потолки не могут быть ниже 2,7 метра. Первые этажи используются под нежилые помещения, где размещены объекты социальной инфраструктуры. Все это отражается на внешнем виде и атмосфере новых районов.

Сегодня, девелоперы стремятся создать запоминающееся и комфортное жилье с удобными планировками. Эти дома возводятся с применением монолитной технологии, которая предоставляет большой простор для фантазии дизайнера. Благодаря такому подходу, появилось множество зданий, которые сильно оживляют облик Рязани за счет разнообразных цветовых и архитектурных решений, новых технологий и возможности декорирования фасадов различными элементами. Качественные материалы для отделки позволяют сохранить привлекательный внешний вид дома на долгие годы. Особое внимание уделяется местам общего пользования и входным группам. Они стали красивее, за счет использования различных конструкций из стекла, а также гораздо функциональнее.

Немаловажным критерием при разработке градостроительных проектов является создание уникальности жилого комплекса.

VELLCOM group возводит объекты недвижимости, отвечающие последним тенденциям архитектуры и потребностям жителей. Стилевая принадлежность домов выбирается в каждом конкретном случае отдельно. Важным условием становится, чтобы проекты «вписывались» в окружение, но при этом выглядели оригинально и привлекательно.

Именно поэтому каждый проект дома –  это индивидуально-авторское проектное решение, не имеющее аналогов, с повышенными требованиями к комфортабельности и безопасности, с выгодным градостроительным местоположением.

Основной тренд современной архитектуры – создание максимально комфортной для жизни среды. Холдинг достигает это за счет функциональности, грамотной организации пространства, эстетичности, эмоциональности, экономичности и заботы об экологии.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВоенные самолёты из Белоруссии приземлились в Рязани
Следующая статьяАграрии Рязанской области намолотили более 1,4 млн тонн зерна

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Скопинском районе проверили школьные автобусы

Новости Рязани
В преддверии нового учебного года в Скопинском районе сотрудники ГИБДД провели  ежегодное обследование школьных автобусов. Инспекторы проверили техническое состояние...
Узнать больше

С понедельника в Рязани массово отключат горячую воду

Новости Рязани
С понедельника, 17 августа, из-за плановых профилактических работ на нескольких улицах Рязани в районе Горроще отключат горячую воду. Адреса отключения размещены на...
Узнать больше

Аграрии Рязанской области намолотили более 1,4 млн тонн зерна

Новости Рязани
По состоянию на 14 августа зерновые культуры обмолочены на 323 тыс. га, что составляет 49,7% от всей площади, подлежащей уборке. Получено 1424583...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В семье рязанцев, воспитывающей трёх девочек, родился долгожданный сын

Видео
Мальчик, которого назвали Роберт, появился на свет 11 августа в роддоме №2 в Рязани. Его вес при рождении – 3 килограмма 590 граммов, рост – 53 сантиметра.
Узнать больше

Врач рассказала о полезных свойствах мёда

Новости Рязани
14 августа отмечается Медовый Спас – праздник, который совпадает с началом сбора мёда. В этот день он считается особенно целебным.
Узнать больше

Рязанские турагентства предлагают отправиться в отпуск на Байкал

Новости Рязани
Друзья, мы начинаем серию новостей об интересных туристических местах России. Сегодня эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова расскажет про Байкал. Как добраться?...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+