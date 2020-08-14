Архитектура современных новостроек

Что для вас идеальное жилье? Расположение, инфраструктура, дизайн интерьера?

Все эти факторы, безусловно, являются составляющими образа любимого дома. Однако не менее важный аспект – это внешняя оболочка, архитектурный дизайн. Вы будете ещё с большим удовольствием возвращаться домой, прогуливаться по двору, любоваться видом, если ваш дом – хорошо спроектированное, инновационное, красивое здание, отвечающее современным тенденциям и технологиям.

Одним из основных направлений текущего времени, является слияние внешнего и внутреннего пространств жилых комплексов, гармония с окружением.

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Например, если вы рассматриваете квартиру в центре, посреди занятой городской среды с большим количеством сооружений из бетона, стекла и стали, то жилой дизайн с применением элементов природного мира – дерева, натуральных материалов, с разнообразием зеленых насаждений, поможет расслабиться и восстановить баланс.

Архитекторы совместно с компаниями застройщиками учитывают подобные особенности и продумывают архитектуру проекта, чтобы соответствовать текущим требованиям покупателя и современным трендам.

В дизайн комплексов включаются элементы сложного ландшафтного озеленения, собственные мини парковые зоны, велодорожки, спортплощадки и зоны отдыха. Таким образом жилая архитектура плавно сливается с окружающей средой, создавая приятную естественность.

По современным стандартам, все дома повышенной комфортности должны включать в себя угловые секции, а этажность варьироваться от 6 до 17, предусматривается возможность внутренней перепланировки, потолки не могут быть ниже 2,7 метра. Первые этажи используются под нежилые помещения, где размещены объекты социальной инфраструктуры. Все это отражается на внешнем виде и атмосфере новых районов.

Сегодня, девелоперы стремятся создать запоминающееся и комфортное жилье с удобными планировками. Эти дома возводятся с применением монолитной технологии, которая предоставляет большой простор для фантазии дизайнера. Благодаря такому подходу, появилось множество зданий, которые сильно оживляют облик Рязани за счет разнообразных цветовых и архитектурных решений, новых технологий и возможности декорирования фасадов различными элементами. Качественные материалы для отделки позволяют сохранить привлекательный внешний вид дома на долгие годы. Особое внимание уделяется местам общего пользования и входным группам. Они стали красивее, за счет использования различных конструкций из стекла, а также гораздо функциональнее.

Немаловажным критерием при разработке градостроительных проектов является создание уникальности жилого комплекса.

VELLCOM group возводит объекты недвижимости, отвечающие последним тенденциям архитектуры и потребностям жителей. Стилевая принадлежность домов выбирается в каждом конкретном случае отдельно. Важным условием становится, чтобы проекты «вписывались» в окружение, но при этом выглядели оригинально и привлекательно.

Именно поэтому каждый проект дома – это индивидуально-авторское проектное решение, не имеющее аналогов, с повышенными требованиями к комфортабельности и безопасности, с выгодным градостроительным местоположением.

Основной тренд современной архитектуры – создание максимально комфортной для жизни среды. Холдинг достигает это за счет функциональности, грамотной организации пространства, эстетичности, эмоциональности, экономичности и заботы об экологии.