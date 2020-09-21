Арестован подозреваемый в попытке убийства трёх человек в Рязани

Подозреваемый в попытке убийства семьи из трёх человек в Рязани арестован. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Напомним, по версии следствия, утром 16 сентября ранее судимый за кражу 25-летний молодой человек в съёмной квартире на улице Есенина в Рязани с целью убийства причинил 26-летней девушке, её 5-летнему ребёнку и 69-летнему деду множественные колото-резаные ранения ножом. После этого подозреваемый скрылся.

Мужчина познакомился с пострадавшей девушкой в интернете. Пару недель назад он переехал в Рязань и стал жить вместе с семьёй. Сам он из города Мытищи Московской области. Там же его задержали бойцы СОБР. Подозреваемый скрывался в местном хостеле.

– По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.