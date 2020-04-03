Анна Рослякова перечислила половину своей зарплаты в поддержку медиков Рязанской области

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова перевела половину своего ежемесячного заработка на специальный счет, открытый в поддержку медработников и волонтеров-медиков, непосредственно оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее вслед за губернатором половину зарплаты на счёт на поддержку врачей перевел Вице-губернатор Игорь Греков.

Поддержать врачей может каждый. Средства необходимо перечислять на специальный счет.

Банковские реквизиты:

Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)

ИНН 6230023532

КПП 623001001

Р/счет 40703810702160000030

ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва

БИК 044525787

Корр.счет 30101810100000000787