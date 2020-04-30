Андрей Прилуцкий рассказал, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом

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В Рязанской области пик заболеваемости коронавирусом ожидается на майские праздники. Об этом телеканалу ТКР сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. 

В министерстве отметили, что режим самоизоляции дает результаты. Но за последние несколько дней увеличилось количество заболевших, которым требуется стационарное лечение. Пациенты поступают в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас на стационарном лечении находятся 210 человек, у 146 из них состояние средней тяжести, у 13 –  тяжелой. 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Андрей Прилуцкий заверил, что к всплеску заболеваемости в регионе готовы. Стационарное лечение больные проходят в трех учреждениях –  ОКБ, БСМП и больнице имени Семашко. В них установлены 147 аппаратов ИВЛ, в ближайшее время доставят еще 60.

Министр здравоохранения напомнил, что в данный период лучше оставаться дома, так как более чем в половине случаев болезнь протекает бессимптомно, но человек может заразить окружающих.

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