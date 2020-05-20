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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий запросил пояснения с главного врача Касимовского ММЦ Виктора Бардина по поводу видеообращения медиков центра о невыплатах стимулирующих премий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Виктор Бардин уточнил, что на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020г. №415 сотрудники рентгенологического отделения получили выплаты за апрель 2020 года согласно отработанных смен. Выплаты получили 9 человек.

В апреле 2020 года в инфекционном отделении было пролечено 70 пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. 19 пациентов из них были переведены в стационары Рязани, впоследствии у них был подтверждён COVID-19.

В соответствии с приказом регионального министерства здравоохранения N 755 от 15 мая 2020 года, сотрудники инфекционного отделения получат выплаты за май в необходимом объеме.