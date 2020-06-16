Андрей Малахов в «Прямом эфире» сообщил скандальные подробности о ситуации в семье Сергея Захарова

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В СМИ продолжают обсуждать тему смертельного ДТП, устроенного артистом Михаилом Ефремовым. Ей посвятил очередной выпуск программы «Прямой эфир» журналист Андрей Малахов.

В программе показали мать рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в Москве. Рассказали о ситуации в семье мужчины – о противостоянии «официальной» вдовы и женщины, с которой жил Захаров.

Также журналисты нашли новых свидетелей аварии, которые через неделю решили рассказать о случившемся.