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Александро-Невский район участвует в конкурсе «Современный облик сельских территорий»

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Во вторник, 14 июля, Рязанскую область посетила заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В поездке её сопровождали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин и глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков.

Оксана Лут посетила более десятка объектов в Александро-Невском районе, которые построены, строятся в настоящее время или планируются возводиться в 2021 году в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Заминистра осмотрела комплексную застройку жилых домов и детский сад на 35 мест в селе Сергиевский Боровок, построенную спортивную площадку и строящуюся хоккейную площадку в селе Благие.

Также участники поездки побывали на объектах, заявленных на участие в конкурсном отборе в рамках ведомственной программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», а кроме того, в поселке Александро-Невский осмотрели благоустройство пляжа и спорткомплекс.

– Рязанская область интенсивно развивается, а вместе с ней и Александро-Невский район, от которого заявлено достаточно много объектов. Важно, что при их реализации соблюдается комплексный подход, в частности, дома здесь строят со всеми коммуникациями и видами благоустройства, – отметила Оксана Лут.

Как рассказал зампред Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, на федеральный конкурс «Современный облик сельских территорий» подали заявки 11 районов Рязанской области. Александро-Невский район подготовил серьёзный проект стоимостью 370 миллионов рублей.

– Программа Минсельхоза России доказала свою эффективность, и осмотренные сегодня объекты – тому подтверждение. Отрадно, что Александро-Невский район активно работает в этом направлении. Общая тенденция – отток населения из села город, в этом же районе – наоборот. Приезжают работать молодые специалисты, часто семьями. Для них здесь строят жильё, детские сады, спортивные объекты. Конкурс «Современный облик сельских территорий» и проект, заявленный районом, позволят сделать качество жизни на селе ещё выше, – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

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