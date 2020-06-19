Актёр Домогаров потребовал прекратить травлю Ефремова

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Актёр Александр Домогаров у себя в инстаграме написал, что у него больше нет желания выходить на сцену. Виной всему отношение людей к Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП.

Домогаров написал, что Ефремова будут судить и наказание вынесет суд. А вот рассуждать о его жизни и осуждать не нужно.

– А вы, осуждающие – не ПИЛИ, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, – написал Домогаров.

Позднее он разместил ещё один пост, в котором пояснил, что не защищает Ефремова, а выступает против страшных слов в его адрес от «людей».

Напомним, Михаил Ефремов в нетрезвом виде устроил ДТП в Москве, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров.