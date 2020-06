Актёр Домогаров потребовал прекратить травлю Ефремова

View this post on Instagram

Я понимаю что НАВЛЕКУ НА СЕБЯ ГНЕВ Но , КЛЯНУСЬ, у меня теперь НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ перед вами, давать КОНЦЕРТЫ., НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ Страшная Катастрофа, которая произошла с Мишей- лакмусовая бумажка которая показала отношение общества «людей» и это ужасно что произошло,МИША — ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД! И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие — не ПИЛИ, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем ., почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! И вы без ЛИЦ НА аватаре., прикрываясь страшными никами — ГОСПОДИ НАКАЖИ ЭТИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ!!!!! Но не вы, которые делают вещи СТРАШНЕЕ. И ЖИВЕТЕ С НИМИ. И вы смеете осуждать! Вы — которые ТОПЧИТЕСЬ НА КРОВИ?! Я завтра опубликую ТЕКСТ ИЗ ПЬЕСЫ «ГЕНРИ И ЭЛЕН»., где ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕНРИ ИВЛИНГ( это имя ничего вам не говорит, нужно книги читать) , понимаем что только «богема» их читает и «актеришки», которым пора пойти ПОРАБОТАТЬ. Я готов ВЗЯТЬ ЛЮБОГО ИЗ ЧИТАЮШИХ ЭТОТ ТЕКСТ И ВЫПУСТИТЬ ЕГО НА СЦЕНУ ТАК вот как он описывает зрителя… Те кто был на первых двух спектаклях — наверное помнит с КАКОЙ НЕНАВИСТЬЮ ГЕНРИ ИРВИНГ ОБРАЩАЛСЯ К ВАМ ЗРИТЕЛЬ!!!!! У меня НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ К ВАМ НА СЦЕНУ! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ — на мои спектакли. Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫЙ вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ — Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ