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Актёр Домогаров потребовал прекратить травлю Ефремова

7info
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Актёр Александр Домогаров у себя в инстаграме написал, что у него больше нет желания выходить на сцену. Виной всему отношение людей к Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП.

Домогаров написал, что Ефремова будут судить и наказание вынесет суд. А вот рассуждать о его жизни и осуждать не нужно. 

– А вы, осуждающие –  не ПИЛИ, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, – написал Домогаров.

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Я понимаю что НАВЛЕКУ НА СЕБЯ ГНЕВ Но , КЛЯНУСЬ, у меня теперь НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ перед вами, давать КОНЦЕРТЫ., НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ Страшная Катастрофа, которая произошла с Мишей- лакмусовая бумажка которая показала отношение общества «людей» и это ужасно что произошло,МИША — ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД! И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие — не ПИЛИ, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем ., почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! И вы без ЛИЦ НА аватаре., прикрываясь страшными никами — ГОСПОДИ НАКАЖИ ЭТИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ!!!!! Но не вы, которые делают вещи СТРАШНЕЕ. И ЖИВЕТЕ С НИМИ. И вы смеете осуждать! Вы — которые ТОПЧИТЕСЬ НА КРОВИ?! Я завтра опубликую ТЕКСТ ИЗ ПЬЕСЫ «ГЕНРИ И ЭЛЕН»., где ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕНРИ ИВЛИНГ( это имя ничего вам не говорит, нужно книги читать) , понимаем что только «богема» их читает и «актеришки», которым пора пойти ПОРАБОТАТЬ. Я готов ВЗЯТЬ ЛЮБОГО ИЗ ЧИТАЮШИХ ЭТОТ ТЕКСТ И ВЫПУСТИТЬ ЕГО НА СЦЕНУ ТАК вот как он описывает зрителя… Те кто был на первых двух спектаклях — наверное помнит с КАКОЙ НЕНАВИСТЬЮ ГЕНРИ ИРВИНГ ОБРАЩАЛСЯ К ВАМ ЗРИТЕЛЬ!!!!! У меня НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ К ВАМ НА СЦЕНУ! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ — на мои спектакли. Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫЙ вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ — Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ

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Позднее он разместил ещё один пост, в котором пояснил, что не защищает Ефремова, а выступает против страшных слов в его адрес от «людей». 

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Пост был не о трагедии Артиста Ефремова- СУДЬБУ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛИТ СУД И ПРИГОВОР КОТОРЫЙ ОН САМ СЕБЕ ВЫНЕС СТРАШНЕЕ ТОГО, КОТОРЫЙ ВЫНЕСЕТ СУД( мб сужу по себе) ГОСПОДИ НЕ ДАЙ БОГ! Речь в этих страшных посланиях от вас «люди», не о нас тараканах богемы и творческой тусовки- КАК ТОЛЬКО ВЫ НАС НЕ ОБЗЫВАЛИ! Наконец то весь яд, который копили «люди» — от зависти ( что я так не могу), от всего что им не доступно- отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут -… мы же за правое дело! Так ему и надо. Как его только не называли — упырь, подонок, алкашная тварь — ГОСПОДИ ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ. Тете которая пишет с Алтая и требует казни — вернётся страшно. Поверьте мне! ПРЕКРАТИТЕ ТРАВЛЮ! МИХАИЛ ПОНЕСЁТ НАКАЗАНИЕ! Но не ваше!

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Напомним, Михаил Ефремов в нетрезвом виде устроил ДТП в Москве, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров. 

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