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Активисты ОНФ сообщили о загрязнении ручья, впадающего в Оку

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Активисты ОНФ Рязанской области обратились в природоохранную прокуратуру, министерство природопользования региона и администрацию города Рязани с просьбой предотвратить нарушение экологического законодательства и остановить загрязнение ручья Песоченка, впадающего в Оку, нефтепродуктами.

Об инциденте сообщили жители улицы Старое село. Горожане пожаловались в ОНФ на резкий запах нефтепродуктов и обильное количество масляных пятен в ручье Песоченка.Они рассказали, что загрязнение реки происходит постоянно, но 20 и 25 апреля следы химикатов были особенно заметны. Русло ручья мгновенно забивало черной смолистой субстанцией с резким запахом, от которого было трудно дышать.

Вместе с представителями Народного Фронта жители улицы прошлись по руслу ручья. Выяснилось, что выброс производился из трубы, относящейся к городской ливневой канализации.

– Мы направили обращение в природоохранную прокуратуру, Министерство Природопользования Рязанской области и Администрацию города Рязани с просьбой в скорейшем времени разобраться в ситуации, установить и наказать виновников нарушения экологического законодательства. Есть опасения, что выбросы нефтепродуктов в Песоченку могут стать системными и это будет серьезная экологическая проблема, так как ручей буквально через несколько километров впадает в Оку, – заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области Евгений Рыбаков.

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