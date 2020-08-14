Аграрии Рязанской области намолотили более 1,4 млн тонн зерна

По состоянию на 14 августа зерновые культуры обмолочены на 323 тыс. га, что составляет 49,7% от всей площади, подлежащей уборке. Получено 1424583 т зерна при средней урожайности 44,1 ц/га. При этом в Александро-Невском, Пителинском, Ряжском, Рязанском и Сапожковском районах она превышает 50 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

В целом зерновые культуры в регионе предстоит убрать на площади 650 тыс. га, а также кукурузу на зерно – на 26,5 тыс. га. Это на 46 тыс. га больше, чем годом ранее, и является наивысшим показателем за последние двадцать лет. Кроме того, в настоящее время в хозяйствах регионе также ведется уборка ячменя, гороха, ржи и рапса.

В работах задействовано свыше 600 комбайнов. Общий парк зерноуборочных машин в сельхозпредприятиях региона составляет порядка 1500 единиц, 64 из них были приобретены в текущем году.

Продолжаются также работы по заготовке кормов. Скошено 70,3% сеяных и естественных трав. Заготовлено 114,6 тыс. т сена (85,9% от плана), 608 тыс. т сенажа (138,8%) и 22,5 тыс. т силоса (3,2%).