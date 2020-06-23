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Адвокат прокомментировал информацию СМИ о хроническом алкоголизме Ефремова

7info
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Адвокат Эльман Пашаев сообщил «360», что информация о хроническом алкоголизме у его клиента Михаила Ефремова не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у актёра диагностирован хронический алкоголизм. Из-за этого его могут пожизненно лишить водительских прав.

По словам Пашаева, сообщения не соответствуют действительности. 

– Если бы у него был хронический алкоголизм, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром, – заявил юрист.

Он отметил, что такая информация в СМИ появляется, так как они борются за внимание читателей. Также Пашаев поразился фантазии журналистов.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров. Сейчас артист находится под домашним арестом. 

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