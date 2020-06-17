Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца опроверг согласие на компенсацию

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Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, опроверг согласие на получение компенсации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что семья погибшего готова получить компенсацию от актёра.

Добровинский рассказал ТАСС, что в среду, 17 июня, в 11 часов разговаривал с братом Сергея Захарова Валерием. Тот ещё раз подтвердил, что семья не собирается получать никакие компенсации.

Чтобы избежать слухов и кривотолков, юрист предложил устроить встречу с заинтересованными лицами, позвав на неё одного или двух публичных людей, заслуживающих полное доверие общества.

Между тем сегодня самого Ефремова, находящегося под домашним арестом, доставили на допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы.