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Адвокат Ефремова сделал новое заявление по делу

7info
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что защита частично признаёт вину, за рулём автомобиля в момент ДТП был артист. 

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Машина актёра врезалась в автомобиль курьерской службы, за рулём которого был рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице. 

Экспертиза показала, что в момент ДТП Михаил ефремов находился в состоянии опьянения. По решению суда он направлен под домашний арест.

Пашаев ранее заявлял, что вину в ДТП артист не признаёт. В этот раз он также сообщил, что в деле есть много моментов и нюансов. ДТП он назвал специфическим преступлением, но никак не уголовкой.

также юрист сообщил, что Ефремов не работает на публику, а действительно, как порядочный человек, очень переживает случившееся. С делом адвокат пока не знакомился, так как следователь сказал подождать. 

Кроме того, адвокат рассказал, что сочувствует только самому Захарову, его матери и, наверное, сожительнице. При этом Пашаев отметил, что у него есть есть видео и аудиозапись разговора с братом Захарова, в которой идет речь о финансовой помощи.

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