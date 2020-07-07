Адвокат Ефремова надеется на принятие судом доказательств невиновности артиста

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Адвокат Михаила Ефремова заявил «360», что надеется на принятие судом доказательств невиновности артиста. По словам Эльмана Пашаева, в этом случае суд оправдает его подзащитного.

Пашаев не отрицает, что в момент ДТП Ефремов был пьян и находился в салоне автомобиля. А на вопрос, был ли артист за рулём, юрист отвечать не стал, заявив, что всё расскажет во время суда.

Напомним, смертельное ДТП случилось на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в машину, которой управлял рязанец Сергей Захаров. От полученных травм Захаров умер в больнице.