Администрация Рязани: свалка в Хамбушево будет ликвидирована в 2021 году

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Несанкционированная свалка в Хамбушево будет ликвидирована в 2021 году. Об этом на заседании градостроительного комитета Рязанской гордумы 18 июня сообщил и. о. начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрий Фурфурак.

По информации администрации, сейчас идёт первый этап ликвидации, включающий вывоз загрязненного грунта, идёт переработка отходов.

Средства на ликвидацию свалки в Хамбушево, в частности, выделены в рамках национального проекта «Экология».

Депутаты передали жалобы жителей города на несанкционированную свалку на улице Солнечной, куда постоянно ездят грузовики с мусором. Юрий Фурфурак пояснил, что средств на ликвидацию этой свалки нет, но администрация будет держать этот вопрос на контроле.