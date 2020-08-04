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Новости РязаниОбщество

Администрация Рязани сообщила о массовом отключении горячей воды

7info

Со среды, 5 августа, в Дашково-Песочне в Рязани ожидается массовое отключение горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что горячей воды в домах рязанцев не будет до 18 августа из-за проведения профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения.

Горячую воду отключат на 10 улицах: Тимакова, Советской Армии, Новосёлов, Зубковой, Касимовском шоссе, Тимуровцев, Большой, Зелёной, 2-м Бульварном и Шереметьевском проездах.

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