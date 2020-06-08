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Администрация Рязани рассказала о числе заражённых в районах

7info
Изображение Skica911 с сайта Pixabay
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Администрация Рязани обновила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. 

По состоянию на 11 часов понедельника, 8 июня, в Рязанской области зарегистрированы 4164 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани насчитали 2160 заболевших.

Лидером по числу заражений остаётся Московский район Рязани. На данный момент коронавирусом там болеют 753 человек. Следующим по числу заражённых идёт Октябрьский район. Там COVID-19 выявлен у 572 жителей. В Железнодорожном районе зарегистрировано 494 случая, а самым менее «заражённым» остаётся Советский район с 341 заболевшим. 

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