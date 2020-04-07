Администрация Рязани рассказала, как будут учиться школьники, у которых нет интернета

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Дистанционное обучение школьников, у которых нет интернета, будет осуществляться при помощи телефонов. Об этом сообщила администрация Рязани.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в школах Рязани началось дистанционное обучение. Учителя дают школьникам задания, а затем проверяют их выполнение.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила управлению образования и молодёжной политики ежедневно контролировать процесс обучения. Дети, у которых нет интернета, будут взяты на особый контроль классными руководителями.

Также администрация Рязани сообщила номер горячей линии по дистанционному обучению: (4912) 97-19-81.