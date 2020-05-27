Администрация Рязани: проектные работы по школе в Кальном продолжаются

Проектные работы по строительству школы в микрорайоне Кальное продолжаются. Об этом 27 мая на заседании комитета по муниципальной собственности Рязанской городской Думы сообщила начальник управления капитального строительства администрации Рязани Елена Буданова. Она отметила, что существуют сложности, связанные с необходимостью перемещения русла ручья Быстрец в коллектор. Поэтому сроки работ могут быть перенесены на более позднее время.
Напомним, школу в Кальном планируется построить в районе ручья Быстрец, на Окском шоссе. Вариант с возможным строительством школы на участке в районе Лесопарка ранее в ходе опроса был отвергнут жителями города.
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