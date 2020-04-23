Администрация Рязани показала, как военная техника дезинфицирует улицы

В четверг, 23 апреля, в Рязани провели дезинфекцию улиц аэрозольным методом. Работы проводились в Московском районе города с помощью военной техники. Это позволило охватить большую территорию, сообщает сайт администрации.
Руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов отметил, что дезинфекция прошла в штатном режиме, без происшествий.
В пятницу, 24 апреля, обработка улиц будет проводиться в районе Горрощи с 10.00 до 11.30.
Движение транспорта в это время будут перекрыто. С изменёнными маршрутами автобусов и троллейбусов можно ознакомиться здесь.
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