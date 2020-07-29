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Новости РязаниОбщество

Администрация Касимова рассказала о ремонте дорог в городе

7info

Администрация Касимова на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова ответила на комментарий о неудовлетворительном качестве дорог в города.

Решение вопроса состояния городских дорог остается в приоритете администрации города Касимова. Но решить эту многолетнюю проблему одномоментно невозможно. 

Сейчас прикладываются максимальные усилия для улучшения ситуации на наших дорогах. Так, в Касимове продолжается ямочный ремонт дорог. В рамках выполнения муниципального контракта за счет средств местного бюджета подрядной организацией выполнен ямочный ремонт на улице Ленина, завершается на ул. Кокорева. Работы будут продолжены по улицам Урицкого, Володарского, Индустриальной. 

Кроме того, после 6 августа ожидаем результатов повторного конкурсного отбора на получение в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, объявленного министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. 

Администрацией города Касимова поданы документы по ряду улиц: Московская, 50 лет СССР, Гагарина, 50 лет ВЛКСМ, участки дорог по улицам Окружной, Северной, Луговой. По итогам рассмотрения заявок от муниципалитетов будут определены получатели субсидий. 

Надеемся, что город Касимов будет также в их числе. С уважением, администрация города Касимова.

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