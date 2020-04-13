Администрация Касимова прокомментировала строительство, против которого выступили жители

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Администрация Касимова опубликовал комментарий о строительства 5-этажного жилого дома, против которого ранее выступили жители города. 

Приводим текст сообщения администрации.

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Рязанской области» –  муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы были заключены муниципальные контракты с ООО «Центрстрой» на строительство многоквартирных жилых домов в мкр. Приокский и на ул. Восточной города Касимова. Срок сдачи объектов строительства в сентябре 2020 года. После реализации проекта 98 семей смогут переселиться из аварийного жилого фонда в благоустроенные новые жилые помещения.

Самый важный и значимый вопрос о месте строительства подлежал тщательной оценке и проработке, был проведен мониторинг земель общего пользования. В результате анализа оказалось, что земельные участки в мкр. Приокский и на ул. Восточной являются единственными возможными местами застройки, соответствующими требованиям градостроительного законодательства и территориального зонирования.

Место для строительства жилого дома в мкр. Приокский отвечает всем предъявляемым требованиям, имеет доступную инфраструктуру, и новое строительство не несет опасности для близлежащих домов и не создает угрозу для жизни и здоровья жителей.

Отсутствие мотивированных доводов жителей против строительства может привести к срыву сроков реализации социально важного национального проекта и нарушению прав граждан, которые уже много лет ждут переселения в новое жилье.

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