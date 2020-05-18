Администрация Касимова ответила протестующим автолюбителям

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Администрация Касимова дала ответ водителям, протестующим против плохих дорог. Он опубликован в официальной группе мэрии города.

Напомним, сегодня автолюбители проехали мимо здания администрации с включёнными сигналами. Так они пытались обратить внимание чиновников на состояние дорог в городе.

В мэрии Касимова отметили, что понимают и разделяют мнение водителей. Проблема дорог – одна из самых актуальных сейчас. При этом чиновники напомнили, что дороги пришли в такое состояние не за один год работы нынешней администрации.

Они также сообщили, что ремонт дорог в городе возможен при получении финансирования из областного бюджета. В конце мая в городе запланирован ямочный ремонт. Также в администрации планируют согласовать с Минтрансом Рязанской области получение 35 миллионов рублей.

В сообщении также отмечается, что из-за коронавируса глава администрации Касимова Игорь Авдеев пока не проводит личные приёмы. Если же встреча с ним водителям крайне необходима, то она может состояться при соблюдении необходимых правил безопасности.

В сообщении дан и телефон, по которому могут позвонить активисты: +7(920) 966-18-77.