Пятница, 31 июля, 2020
18.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Администрация ищет наследников земельного участка в Рязани

7info

Администрация Рязани разыскивает возможных наследников земельного участка. Объявление об этом опубликовано в пятничном выпуске газеты «Рязанские ведомости». 

Участок имеет признаки выморочного имущества. Если наследники не найдутся, он перейдёт в собственность муниципального образования. 

Земля находится в садоводческом товариществе «Павловское» (Рязань, улица Ситниковская, 75А). Номер участка – 552. Его бывший владелец – Курганский Владимир Герасимович – умер в июне 2018 года. 

Наследники могут обратиться в администрацию Рязани в течение 30 дней. Телефон для связи: 29-78-27.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНа Московском шоссе в Рязани сбили пешехода
Следующая статьяСъедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими

Новости Рязани
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 30 июля, в 21.35 на 144-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро - Невский – Данков - Ефремов»
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Администрация ищет наследников земельного участка в Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани разыскивает возможных наследников земельного участка. Объявление об этом опубликовано в пятничном выпуске газеты «Рязанские ведомости».  Участок имеет...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области стартовал III Форум древних городов

Культура
31 июля в Рязанской области стартовал III Форум древних городов. Из-за пандемии коронавируса в этом году участие в форуме не смогли принять...
Узнать больше

Евралис Семанс. Французский подход к рязанским полям

Новости Рязани
В Рязанской области состоялся крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий в сельскохозяйственной отрасли региона. Впервые в...
Узнать больше

Карта фестиваля «Арт-Парк» в Рязани

Новости Рязани
Организаторы приготовили для жителей и гостей города несколько площадок разнообразной тематики. В том числе, на фестивале будет и площадка РИА «7 новостей».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+