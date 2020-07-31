Администрация ищет наследников земельного участка в Рязани

Администрация Рязани разыскивает возможных наследников земельного участка. Объявление об этом опубликовано в пятничном выпуске газеты «Рязанские ведомости».
Участок имеет признаки выморочного имущества. Если наследники не найдутся, он перейдёт в собственность муниципального образования.
Земля находится в садоводческом товариществе «Павловское» (Рязань, улица Ситниковская, 75А). Номер участка – 552. Его бывший владелец – Курганский Владимир Герасимович – умер в июне 2018 года.
Наследники могут обратиться в администрацию Рязани в течение 30 дней. Телефон для связи: 29-78-27.
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