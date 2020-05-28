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97 участков города Сасово обеспечат инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами

7info 2
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В 2020 году в городе Сасово начнется строительство сетей инженерной инфраструктуры (газовые, водопроводные, канализационные сети) и автомобильных дорог на 4-х улицах, расположенных в пределах одного кадастрового квартала. Это улицы Станкостроителей, Н.Ф. Макарова, Восточная и Солнечная.

Глава администрации города Евгения Рубцова рассказала: «На этих 4-х улицах расположено 97 земельных участков, часть из них была предоставлена многодетным семьям. Однако начать строительство они не могли, в связи с отсутствием инфраструктуры. Несколько лет мы вместе с собственниками участков добивались выделения средств на инженерные сети. Наши просьбы были услышаны руководством региона. На развитие малоэтажного жилищного строительства в рамках госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» в текущем году будет выделено 55 млн. 355 тыс. рублей. На эти средства удастся реализовать 1-й этап работ, проведя большую часть строительства. 8 мая мы уже заключили соглашение с Минстроем региона. В настоящее время готовится техническая документация для проведения торгов».

Весной текущего года филиал АО «РОЭК» «Сасовские городские распределительные электрические сети» обеспечил поселок эконом-класса электроснабжением.

На карте красным цветом обозначено примерное расположение поселка.

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