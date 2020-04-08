9,5 тысяч рязанских школьников получат продуктовые наборы

Как сообщает управление образования и молодежной политики, наборы продуктов – сухие пайки – будут предоставляться на период дистанционного обучения. В наборы входят молоко, йогурт, консервы, крупы, макароны, сушки, соки и другие продукты, одобренные Роспотребнадзором.

Содержание продуктовых наборов общеобразовательных учреждений отличается от наборов для школы-интерната, дети которой получают продукты из расчета пятиразового питания.

Продуктовые наборы предоставят учащимся, которые нуждаются в социальной поддержке – это дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты.

Продукты будут выдаваться раз в неделю сразу за 5 учебных дней родителям или законным представителям школьников при предъявлении свидетельства о рождении ребенка. Место выдачи – территории образовательных учреждений, в которых обучаются школьники.

Получить продукты питания можно с 8.00 до 19.00, начиная с 9 апреля. График выдачи разработан в школах и будет дополнительно доведен до родителей с помощью школьных чатов или телефонной связи. Если кто-то не сможет по каким-либо причинам получить продуктовый набор, необходимо сообщить об этом в администрацию школы.

Обращаем внимание, что продуктовые наборы будут выдаваться с соблюдением всех санитарных норм и правил поведения в период действия ограничительных мероприятий, родителям школьников также необходимо использовать индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.