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82-летнюю рязанку нашли живой после 12 суток, проведённых в лесу

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ПСО «ЛизаАлерт» опубликовал отчёт о поисках 82-летней Александры Николаевны Булычёвой. Женщина провела в лесу 12 суток!

Вот, что написали поисковики:

29 апреля от полиции в отряд поступила заявка на поиск бабушки в посёлке Лесное Шиловского района. Сразу взяли её в работу, прозвонили родственников. Узнали, что вечером 27 апреля Александра Николаевна была дома и на связи, а на следующий день в 10:30 дома её уже не было, местонахождение неизвестно, свидетельств нет…

В первый день поиска 29 апреля мы оклеивали, опрашивали местных жителей и патрулировали близлежащие населённые пункты: посёлки Лесной, Новую пустынь, Мосолово, Фролово, Задубровье, Заполье, проверяли “точки привязки” бабушки — значимые места для пропавшей. Мы получили первые свидетельства: бабушку видели у магазина недалеко от дома, а затем в следующей точке. У нас появилось направление.

На следующий день мы продолжили работать по алгоритмам поиска в городской среде. Мы старались по максимуму отследить маршрут Александры Николаевны, чтобы точнее локализовать место поиска. Все местные жители уже знали о поиске, сочувствовали, старались помочь. Полиция работала вместе с нами, помогая в оклейке.

Мы получили новые свидетельства, и они совпали со вчерашними, но дали новое направление: Новомосоловский (Клоковка), Зелёный Бор. По свидетельствам местных жителей, бабушка была дезориентирована и думала, что идёт встречать мужа с войны.

Первого и второго мая в полях работали беспилотники, лес прочёсывали пешие группы. Александра Николаевна шестой день в лесу, шансы таяли, но мы продолжали искать. Нашли в районе Зелёного Бора отдельные отпечатки следов — неизвестно чьих — и больше ничего… Местные жители не оставались в стороне и помогали в поисках. Работала группа просмотра и анализа снимков с коптеров (ГПА), мы искали пилотов БПЛА для продолжения поиска с воздуха.

Четвёртого мая приехали пилоты БПЛА из Нижегородской области. Пятого мая очередной выезд — прочёсывали участки леса, которые не удалось отсмотреть с воздуха. Ничего.

Нам казалось, что использованы все ресурсы и отработаны все версии. Ни новых свидетельств, ни информации, подтверждающей, что бабушка всё же в лесу, – не было.

Однако… восьмого мая — ​восьмого мая!​ — приходит сообщение от местного жителя: найдена в лесу, жива! В сознании! Истощена, но живая! Двенадцать дней в лесу, живая, в сознании. Живая, живая, живая! Чудо! Это почти две недели, а бабушке — восемьдесят два года. Дождь, холод, голод, комары, и… полная неизвестность. И всё же — найдена, жива.

Каждая такая история учит нас тому, что сдаваться нельзя. Что человек может выжить в лесу 12 суток и дождаться помощи. Мы должны искать, пока не найдём, и опускать руки нельзя. Ни на третьи сутки в мокром лесу, ни на десятые.

Добровольцы “Лиза Алерт” верят, что пропавший жив, пока не доказано обратное.

Чтобы искать до последнего, нужны люди. “Нужна помощь добровольцев” — это не пустые слова с ориентировки, это насущная необходимость. Уставших и выдохшихся, спешащих после поиска на работу волонтёров нужно кому-то сменять на поиске. Когда нас много, мы можем искать до последнего, вопреки всему продираться через буреломы и через неизвестность.

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