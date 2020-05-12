70-летнего жителя Рязани задержали за убийство сожительницы

В Рязани 70-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
По версии следствия, преступление ранее судимый мужчина совершил в ночь на 9 мая. На улице Забайкальской, в одной из квартир в ходе застолья с алкоголем между ним и женщиной случилась ссора. Задержанный нанёс сожительнице несколько ударов ножом. От полученных ран 69-летняя женщина скончалась на месте.
В отношении рязанца следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил задержанного под стражу.
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